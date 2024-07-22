Чрезмерно активная иммунная система может убить

Какие болезни встречаются при крепком иммунитете

Завидуете коллеге или соседу, который «никогда не болеет»? Не обольщайтесь, у обладателей мощных защитных сил организма не всегда и не всё бывает хорошо со здоровьем.

«При сильном иммунитете нередко формируются воспаления, от которых развиваются проблемы с сердцем, метаболический синдром, астма, аллергия, ринит и даже онкология, а при инфекционном процессе такой организм, бывает, сталкивается с цитокиновым штормом, опасным летальным исходом», — сообщают медики.

От избыточного иммунитета порой случаются аутоиммунные заболевания, когда в организме запускается процесс самоуничтожения — идет атака здоровых клеток их клонами-убийцами, что, например, характерно для псориаза, артрита, волчанки, крапивницы.