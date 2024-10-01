Чистка зубов защищает от рака шеи и головы

Как связаны гигиена и серьезное заболевание

Качественная гигиена полости рта не только позволяет сохранить зубы и десны, но и обеспечивает профилактику формирования опасных злокачественных опухолей в области шеи и головы.

Онкологи выявили 13 видов бактерий, повышающих риск развития плоскоклеточного рака. Такая опухоль способна появиться в свыше чем 30 участках головы и шеи из клеток плоского эпителия, выстилающего полости рта, носа и гортани.

Анализ данных о питании, привычках, историй болезни порядка 160 тысяч испытуемых показал, что человек на 30% больше рискует встретиться с таким видом онкологии при несоблюдении правильной гигиены полости рта. Если к плохой чистке зубов добавляются патологии десен, онкориски возрастают до 50%.

Каждый год в России диагностируется свыше 20 тысяч злокачественных новообразований головы и шеи, в 60% случаев болезнь обнаруживается поздно, что приводит к смерти пациента в течение ближайших пяти лет.