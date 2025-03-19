Чистка зубов помогает похудеть

И еще факты о здоровье полости рта

Бывает так, что не только дети, но и взрослые ленятся лишний раз почистить зубы, а уж пользуется флоссом или ирригатором вообще далеко не каждый, но стоматологи неустанно напоминают о важности соблюдения гигиены ротовой полости.

«Чистка зубов даже спасает жизнь, ведь зубной налет может стать причиной болезней пародонта, осложнением которых являются пневмонии, артриты и патологии сердечно-сосудистой системы. Зубная эмаль — самое прочное вещество в организме человека, она даже прочнее костей. Это свойство эмали не только позволяет человеку на протяжении всей жизни жевать пищу, но и защищает зубы от бактерий, вызывающих кариес. Поэтому так важно пользоваться зубной щеткой», — рассказывает стоматолог взрослой поликлиники районной больницы села Долгодеревенского Никита Атуров.

За всю жизнь человек тратит 38 с половиной дней на чистку зубов. И это с учетом забывчивости. Если бы все чистили зубы по правилам — дважды в день, число равнялось бы 122 дням.

«Факт для тех, кому нужен дополнительный стимул в чистке зубов: гигиена полости рта помогает похудеть. Если чистить зубы три раза в день по две минуты, за год можно сжечь 3 500 калорий — это около одного килограмма», — отмечает доктор.

Зубную щетку нужно периодически менять. Ее щетинки изнашиваются в среднем за два месяца, потом щетка становится неэффективной. Если вы переболели вирусной инфекцией, зубную щетку следует заменить сразу после выздоровления, не дожидаясь ее полного износа.