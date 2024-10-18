«Чистка от шлаков» только вредит организму

Почему нужно отказаться от подобных методов

Если вы собираетесь почистить свой организм от шлаков и токсинов, то лучшим решением в этом случае станет правильное питание и отказ от вредных привычек. Что до каких-то специфических способов «вычищения» ЖКТ, то они лишь навредят вашему здоровью.

«Пользы никакой не будет, а вот обострение хронических болезней или появление новых проблем со здоровьем вполне вероятно в качестве осложнения после „чистки“. Средства, которые могут освободить организм от шлаков и токсинов и при этом не нанести ему ущерба, не существуют», — предупреждают гастроэнтерологи.

К тому же в пищеварительной системе эволюционно заложены способности к самоочищению, случается это после прохождения всех стадий расщепления пищи. Процессы в системе ЖКТ текут беспрерывно, и постороннее вмешательство в это лишь спровоцирует сбой.

Так, от клизмирования или голодания нарушится кишечный микробиом, что повредит слизистые и подорвет иммунитет. Если же принимать желчегонные препараты, то имеющиеся камни в желчном пузыре начнут движение, разрешать ситуацию придется хирургически. То же касается и печени — если вы ведете здоровый образ жизни и не нагружаете свой организм вредной пищей, алкоголем и курением, печень прекрасно справляется со своими функциями без вашей помощи.