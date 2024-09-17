Четыре признака пародонтита

Как не допустить развития болезни

Пародонтит является воспалительным заболеванием десен, при котором атрофируются ткани, в том числе и костная, удерживающая зуб в его зубной лунке. Пародонтит коварен тем, что при нем может отсутствовать острая зубная боль, потому заболевание может быть запущено, а это чревато опасными осложнениями и даже общей интоксикацией организма.

Четыре признака пародонтита:

• кровоточивость десен. Симптом говорит, что патогенная микрофлора активна и развивается воспаление;

• опущение десен. Когда видна не только коронка, но и частично корень зуба — это показатель разрушения костной ткани и уменьшения опорного аппарата зуба;

• появление промежутков между зубами. При ослабевании опорного аппарата зуба появляется подвижность и образование промежутков — симптом третьего этапа развития болезни;

• ощущение подвижности зубов. Бывает при крайней степени патологии, когда от смыкания или надавливания на зубы языком чувствуется, что они подвижны.

«Изменения, происходящие с зубочелюстной системой, являются необратимыми. Когда десна опускается или рассасывается костная ткань, их восстановление уже невозможно. Основная задача человека — предотвратить пародонтит», — говорят стоматологи.

Что делать?

Во избежание пародонтита соблюдайте тщательную гигиену полости рта — минимум дважды в день (после завтрака и перед сном) чистите зубы. В вашем арсенале должны быть зубная щетка, паста, ирригатор, нить. При регулярной гигиене не развивается воспаления.

Если вам требуется ортодонтическое лечение — его нужно пройти, даже если вам уже не 16, не 18 и даже не 25 лет. От неправильного смыкания зубов могут формироваться болезни пародонта, потому важным моментом становится балансирование нагрузки в зубочелюстной системе. Решив проблему с прикусом, вы снизите риски разрушения костей.

И конечно, не забывайте о периодическом посещении стоматолога. Во время осмотра специалист оценивает состояние вашей полости рта и назначает своевременное лечение и профилактику.