Черника останавливает гнилостные процессы в кишечнике

Чем еще полезна ягода для организма

Главное достоинство черники в том, что она содержит повышенный уровень антоцианов — эти растительные пигменты обладают мощными антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, снижая риски развития хронических заболеваний и даже онкологии.

Антиоксиданты также хорошо отражаются на состоянии кожи, предотвращая преждевременное старение и защищая покровы от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Регулярное употребление черники нормализует показатели артериального давления и холестерина. Действие флавоноидов в чернике направлено на уменьшение ломкости и проницаемости капилляров, что сокращает вероятность сердечно-сосудистых патологий.

«Состав черники располагает углеводами, калием, магнием, фосфором, органическими кислотами, железом, медью и прочими минеральными компонентами. Наличие пантотеновой кислоты, содержащейся в чернике, ускоряет обмен веществ. Также ягода несет в себе витамины А, С, В1, B6, РР», — говорят диетологи.

Благодаря пектинам черники из кишечника выводятся шлаки и соли металлов.

Черника низкокалорийна и насыщена клетчаткой, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. Клетчатка помогает поддерживать чувство сытости и налаживает пищеварение.





При заболеваниях желудка, например колитах, применяются сок и отвар черники, сушеные или свежие ягоды. Занятно, что в лечении запоров помогает свежая ягода, а от диареи — сушеная. Черника обладает веществами с дезинфицирующим действием, что оздоравливает кишечную микрофлору и борется с гнилостными процессами.

Ягода относится к отличным природным антисептикам. Она эффективна при кашле и больном горле, причем результат есть и от ягод, и от отвара из листьев черники.

«Черника может оказывать положительное влияние на мозг и когнитивные функции. Регулярное потребление черники укрепляет память и защищает от возрастных неврологических заболеваний типа болезни Альцгеймера», — сообщают специалисты.

Черника является отличным источником витамина C, который играет важную роль для иммунной системы. Витамин C дает возможность организму бороться с инфекциями и заживляет раны.

Ягода благотворно влияет на уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину. Это делает чернику полезным продуктом для людей с предрасположенностью к сахарному диабету или тех, кто уже страдает от этого заболевания.