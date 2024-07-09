Черная смородина полезна при гипертонии

Состав ягод благотворно влияет на сосуды

При имеющихся заболеваниях сердечно-сосудистой системы, например гипертонии, важно принимать назначенные врачом медикаменты, а также следить за качеством питания. И в рационе обязательно должны быть продукты с антиоксидантами.

«Некоторые специалисты считают черную смородину наиболее полезной для сердечно-сосудистой системы. При ее регулярном потреблении можно улучшить эндотелий — это внутренняя оболочка, выстилающая кровеносные сосуды», — информируют медики.

От состояния эндотелия зависит эластичность сосудов и показатели артериального давления. Когда значения в норме — это хорошо сказывается и на общем самочувствии.

Также пользу сердцу и сосудам окажет потребление черники, граната, шпината, красного винограда, орехов, темного шоколада, зеленого чая.