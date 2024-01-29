Через эти предметы гигиены передается ИППП

За своей безопасностью нужно тщательно следить

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый день на планете происходит свыше миллиона заражений половыми инфекциями. Большая часть инфицирования случается при передаче патогенов от одного человека другому при соприкосновении их слизистыми оболочками. Однако заразиться можно и через бытовой предмет, пользуясь общими полотенцами, зубными щетками, нижним бельем, мочалками, бритвами, инструментами для маникюра.

«Поверхность предмета гигиены больного человека может иметь на себе патогенную флору, способную оказаться на слизистой незараженного организма, потому не стоит пользоваться чужими вещами. Если одна болезнь из порядка тридцати существующих видов ИППП поддастся терапии, другая может оказаться неизлечимой», — предупреждают дерматовенерологи.

С целью профилактики, если кто-то в семье заразился ИППП и проходит лечение, полотенца, постельное и нижнее белье необходимо стирать при высокой температуре, а после не просто гладить, но и отпаривать. Отметим, человек, излечившийся от ИППП, может вскоре снова заразиться через свою же мочалку, потому после перенесения болезни, даже уже на стадии лечения, следует заменить все гигиенические предметы.

Тем, кто не верит, что заражение через общее полотенце, например, реальность, медики предлагают обратиться к фактам: хлопчатобумажная ткань может удерживать на себе активные хламидии двое суток, а возбудителей гонореи — порядка 24 часов, трихомонадам удается выживать в теплых влажных условиях в течение 20 часов.