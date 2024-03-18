Чем заменить запрещенные в период поста продукты

Как не допустить дефицитов в организме

Пост — это не только время духовной очистки, но и период заботы о своем теле. При этом важно помнить, что ограничение в питании не должно стать причиной дефицита витаминов и минералов в организме.

«Для замены мяса и рыбы в рационе можно использовать бобовые (например, чечевицу, нут или фасоль), грибы, орехи и семена. Они располагают высоким содержанием белка, жиров и витаминов», — отмечают диетологи.

Вместо яиц в выпечку кладите семена амаранта или льняные либо бананы, а молоко можно легко заместить растительными альтернативами — кокосовым, овсяным или миндальным.

Для профилактики дефицитных состояний важно употреблять разнообразные продукты и продумывать меню на период поста. Позаботьтесь о наличии всяческих овощей, фруктов, круп, соевых продуктов в рационе. При обширности меню помните о размерах порций — в питании все же важна умеренность. Если без привычной пищи вам сложно ощутить сытость, дайте организму время на перенастройку, но не объедайтесь даже разрешенной едой.

Также соблюдайте питьевой режим: пейте воду в достаточном количестве, готовьте морсы, компоты, травяные чаи.