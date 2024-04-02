Чем заменить сосиски в яичнице во время завтрака

Врачи советуют реже потреблять обработанное мясо

Яичницу с сосисками нельзя считать полезным завтраком. Таково мнение врачей. Все потому, что в сосисках и прочих мясных обработанных продуктах в большом количестве содержится соль, а чрезмерное ее потребление опасно повышением показателей артериального давления и развитием сердечных и почечных патологий.

«При этом яйца считаются полезной пищей, потому их следует сочетать с другими ингредиентами, благотворно отражающимися на организме. Так, сосиски лучше заменить куриным филе: кусочки мяса можно обжарить без масла или отварить и добавить к яичнице», — объясняют диетологи.

Текстурой и богатым вкусом обладает фасоль, к тому же в ней много белка и клетчатки, и она хорошо сочетается с яйцами.

Вместо сосисок также попробуйте использовать тофу: продукт режут кубиками и обжаривают до золотистого цвета, а после соединяют с яйцами.

Полезная и сбалансированная яичница с ярким вкусом получится с овощами: луком, перцем, грибами, помидорами, шпинатом и другими. К овощной составляющей еще подходит мясная нарезка, она тоже превосходно сочетается с яичницей.