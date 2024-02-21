Чем вы можете «подпитывать» головную боль

Нередко симптом связан не с болезнью, а с иной причиной

У головной боли может быть множество причин, и не всегда неприятный симптом связан с некой серьезной болезнью. Иногда достаточно избавиться от какой-нибудь привычки, способной запускать нежелательные ощущения.

«Голова может болеть из-за скачков артериального давления, стрессового воздействия, недостатка сна, резкой смены погодных условий, неправильного питания, когда человек злоупотребляет шоколадом, сыром, алкоголем, полуфабрикатами, пьет много кофе или крепкого чая либо курит», — говорит невролог, заведующая неврологическим отделением городской клинической больницы № 1 Челябинска Диана Хайрутдинова.

Головная боль бывает спровоцирована кислородным голоданием от нахождения в душном помещении либо обилием резких запахов или нехваткой жидкости в организме. Причиной бывает недостаток двигательной активности, даже долгое нахождение в одной позе, или некорректно подобранные физические нагрузки и нарушение техники их выполнения.

«Боль случается от тугой прически, плотных головных уборов, неправильного положения во время сна — неудобных позы или подушки, злоупотребления обезболивающими препаратами, даже теми, что должны снимать головную боль. Симптом нередко вызывают гормональные качели у женщин репродуктивного возраста, либо боль является наследственной историей», — объясняет доктор.

Если самостоятельно определить и устранить причину головной боли не удается, обратитесь к неврологу, врач назначит обследования и подберет подходящее в конкретном случае лечение.