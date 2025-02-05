Чем укротить зверский аппетит

Четыре момента, которые надо учесть худеющим

Если вы стремитесь похудеть, но постоянное желание есть не позволяет вам осуществить задуманное, проверьте себя по четырем пунктам, вызывающим повышенный аппетит.

Сперва обратите внимание на то, достаточно ли вы спите. Спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки и ложиться желательно до полуночи, при недосыпе аппетит становится более выраженным из-за повышенного производства грелина — это гормон голода.

«Второе — это физическая активность. Когда она регулярна, то выработка того же грелина, побуждающего вас есть, подавляется и его концентрация в крови становится ниже», — объясняют диетологи.

Третье — это витамины. Если вы не получаете с пищей необходимого набора питательных веществ, вы будете постоянно хотеть есть. Обнаружить дефицитные состояния и восполнить бреши поможет врачебная консультация и анализ крови.

Четвертое, что провоцирует волчий аппетит, — это заражение организма гельминтами, они могут требовать от вас сладкого и мучного. Избавившись от паразитов, получится вернуться к нормальному аппетиту. При подозрении на глистные инвазии запишитесь к врачу и сдайте на исследование кал.