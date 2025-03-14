Чем полезно однодневное голодание

Как часто можно прибегать к этой практике

Однодневное голодание популярно среди людей, которые стремятся заботиться о своем здоровье. Такая практика может стать полезным инструментом для улучшения самочувствия, но важно подходить к этому методу осознанно и внимательно следить за своими ощущениями в процессе. Чем может быть полезно голодание?

На протяжении суток без пищи организму предоставляется возможность вывести токсины и шлаки, что способствует лучшей работе печени и почек.

«Однодневное голодание активизирует обмен веществ и запускает жиросжигание, потому что при голодании происходит снижение уровня инсулина, что побуждает организм расходовать жир из запасов для получения энергии», — говорят диетологи.

У многих в дни голодания отмечается ясность ума и повышение настроения. Это бывает связано с увеличением концентрации гормонов, таких как норэпинефрин, который отвечает за чувство бодрствования.





Однодневное голодание даже стимулирует процессы аутофагии — это естественный механизм, позволяющий клеткам «перерабатывать» поврежденные компоненты, что содействует замедлению старения и профилактирует разные болезни. Научно доказано, что при периодическом голодании в организме наблюдается сокращение уровня маркеров, вызывающих воспаление.

«Однодневное голодание можно практиковать 1—2 раза в месяц. Однако прежде стоит подумать о состоянии своего здоровья и индивидуальных особенностях организма. Для большинства людей такая частота безопасна и может стать полезной, но перед началом практики все же рекомендована консультация врача, особенно если имеются хронические болезни или проводится какое-то лечение», — отмечают врачи.

Советы по проведению однодневного голодания. За день до голодания рекомендуется уменьшить потребление пищи, особенно тяжелой и жирной. В течение дня голодания следует пить много воды, также можно готовить травяные чаи или бульоны без соли. По завершении голодания не стоит сразу наедаться, начните с легкой пищи. При ощущении сильного дискомфорта, головокружения или других негативных симптомов лучше начать питаться и обратиться к доктору.