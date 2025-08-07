Чем полезно масло гхи

Как правильно его готовить, хранить и употреблять

Масло гхи — это насыщенное полезными веществами топленое масло, широко используемое в традиционной индийской кухне и аюрведической медицине. Благодаря своим уникальным свойствам, гхи считается одним из самых полезных жиров, способствующих укреплению организма и поддержанию здоровья.

Для гхи берут сливочное масло. Процесс приготовления включает медленное нагревание масла на слабом огне до тех пор, пока не отделится молочный осадок и не выпарится лишняя влага. В результате должно появиться прозрачное, янтарного цвета масло с насыщенным ароматом. Важно удалять пену и осадок, чтобы получить чистый и долго хранящийся продукт.

Гхи обладает высокой стабильностью и может храниться в герметичной таре при комнатной температуре до 6—12 месяцев, а в холодильнике — до 1—2 лет. Оно не портится при комнатной температуре из-за отсутствия в нем воды и молочных твердых веществ, способных провоцировать развитие бактерий.





«Масло гхи улучшает обмен веществ, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и содействует усвоению жирорастворимых витаминов — A, D, E, K. Продукт содержит витамины и жирорастворимые антиоксиданты, позволяющие бороться со свободными радикалами. При умеренном употреблении гхи снижает уровень „плохого“ холестерина и укрепляет сосуды. Благодаря наличию лауриновой кислоты и других биоактивных веществ, гхи поддерживает защитные силы организма и придает энергии», — говорят нутрициологи.

Ежедневное употребление рекомендуется начинать с небольших порций — примерно 1 чайная ложка — 5 г в день. Гхи можно добавлять в каши, супы, овощные блюда или употреблять отдельно, как намазку на хлеб.

Читайте также: Льняным маслом можно снизить воспаление при артрите.

Смотрите еще: Храните растительное масло при подходящей ему температуре.