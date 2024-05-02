Чем покрасить яйца «без химии»

Создать атмосферу праздника помогут овощи и растения

Если вы хотите покрасить яйца натуральными красителями, пора позаботиться о выборе природных компонентов, которые сделают ваш праздник не только ярким, но и экологичным.

Что может быть красителем:

• шпинат — оберните яйца шпинатом, зафиксируйте листочки при помощи резинок или ниток и варите в течение четверти часа. После снимите «обертку» и поместите яйца в холодную воду;

• каркаде — залейте листья кипятком (в зависимости от крепости чая яйца будут бордовыми или фиолетовыми), затем варите яйца в чае 15 минут. Когда вода остынет, яйца можно достать;

• морковь — овощ натирают на терке, заливают водой и варят 30 минут, потом процеживают и остужают. В морковную воду кладут отварные яйца и оставляют на 7—8 часов до появления на скорлупе желтого оттенка;

• свекла — поставьте варить корнеплод, а спустя 15 минут положите в эту кастрюлю яйца и варите их еще столько же, остужайте в этой воде, потом вынимайте;

• куркума — растворите порошок кипятком, положите в него яйца, варите 10 минут и остудите естественным образом;

• шелуха лука — варите луковую кожуру в течение 30 минут, немного остудите и процедите, положите в отвар готовые яйца на полтора часа.

Перед окрашиванием яйца нужно помыть, чтобы удалить налет, — так краситель ляжет ровнее. До варки яйца лучше подержать два часа вне холодильника, чтобы они согрелись и не потрескались в кипятке. В каждый краситель можно добавить уксус — так цвет станет ярче. Окрашенные яйца можно протереть салфеткой, смоченной в растительном масле, — крашенки заблестят.