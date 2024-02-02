Чем пахнет больной человек

Аромат, сопровождающий тело, может указывать на конкретную болезнь

Известно ли вам, что тело заболевшего человека имеет свойство менять свой запах? Это связано с тем, что кожные покровы выполняют фильтрующую функцию и пропускают ненужные организму вещества через себя, словно через марлю. Поэтому «фильтр» может издавать конкретный аромат.

«У каждой болезни запах особый. При болезнях почек и печени возникает запах аммиака, при сахарном диабете получается кисло-сладкий запах, иногда от пота человека пахнет как будто уксусом. Зачастую это сопровождается и усилением потоотделения. Такие признаки могут указывать на эндокринные нарушения, недостаток витаминов D и B, инфекционные заболевания легких», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

На поздних стадиях онкологии, например, тоже может появляться специфический запах. Его часто сравнивают с запахом несвежего мяса. Здоровый организм вырабатывает химические вещества в результате нормального метаболизма, а раковые клетки метаболизируются иначе и выделяют различные определенные химические компоненты, что и вызывают особый запах.

«Обратить внимание следует и на кожные высыпания. Они, как и запах, бывают сигналом возможных заболеваний. Допустим, если кожа стала отличаться повышенной сухостью, на ней образуются странные темные пятна, покраснения и шелушения, от которых не удается избавиться, не лишней станет диагностика кишечника», — говорит доктор.

На приеме у врача рассказывайте о всех нюансах своего состояния, даже о том, что вам может казаться незначительным на первый взгляд. Иногда именно при помощи маленькой детали удается сразу установить верный диагноз.