Чем опасна утрата обоняния

Что способствует развитию аносмии

День осведомленности об аносмии проходит каждый год 27 февраля. Аносмией называют полное лишение обоняния. Такое явление негативно отражается на качестве жизни человека, доставляя немало проблем.

«Аносмия не только лишает человека удовольствия, получаемого при вдыхании любимых ароматов, но и угрожает состоянию здоровья. Так, приятные запахи стимулируют к производству пищеварительные соки, а невозможность чувствовать ароматы сопряжена с рисками расстройства пищеварения. К тому же разнообразным ядовитым компонентам присущ отталкивающий запах, раздражающий слизистые носа и вызывающий чихание, а с аносмией человек не ощущает никакого запаха, потому вредные вещества могут свободно проникать в организм и отравлять его», — говорят врачи.

Аносмия бывает врожденной (например, если у человека наследственная аномалия развития слизистых оболочек и костной основы носовой полости) либо приобретенной, что наблюдается при полипах в носу, хронических ринитах, травмах, новообразованиях в носу или мозге, эпилепсии, инсульте и других патологиях.

Определить причину аносмии и подобрать правильное лечение, которое избавит от основного недуга и вернет обоняние, может только врач. Поэтому при утрате «нюха» не затягивайте с обследованием, провокатор аносмии может быть очень опасным.