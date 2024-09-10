Чем опасна фотосессия в осенних листьях

Требует ли красота таких жертв

Фотосессия в осенних листьях может обернуться для романтичных натур проблемами с органами дыхания, кожными покровами или укусом клеща.

«Кучи листьев содержат грибки в большом количестве — свыше 300 разновидностей, и чаще всего можно встретиться с аспергиллезом, альтернарией и кладоспориумом. Подкидывание листьев на фотосессиях увеличивает частоту распределения грибковых спор, а вместе с этим растут риски обострения или развития патологий верхних дыхательных путей или кожи», — предупреждают аллергологи.

После осенних фотосессий самочувствие может стать хуже у людей, склонных к аллергической реакции, а также у тех, кто относится к скрытым аллергикам. Проявится недомогание заложенностью носа, ринитом, постоянным зудом в носу, отечностью глаз и ощущением песка в них. У людей, восприимчивых к грибку, о чем многие могут и не знать, от контакта с листьями бронхи делаются отечными. Еще листва способна спровоцировать появление атопического дерматита.

Собираясь на фотосессию, не стоит забывать и о клещах — эти переносчики инфекций обитают в листве до заморозков.