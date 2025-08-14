Чем опасна диета на сливочном масле

Нутрициолог призвала соблюдать баланс белков, жиров и углеводов



В социальных сетях блогеры активно пропагандируют «новую диету», в рамках которой они едят сливочное масло прямо из пачки, утверждая, что это поможет сбросить вес. Журналисты gorsite.ru решили выяснить мнение специалистов о последствиях такой «диеты».

По словам диетолога из Новосибирска Елены Безпрозванной, результаты такого питания могут быть очень негативными.

«Существует концепция карнивар-диеты, или диеты хищника, зародившейся в начале XXI века. Она предполагает, что нужно питаться исключительно продуктами животного происхождения, что якобы способствует набору мышечной массы и повышению активности, как у хищников», — отметила она.

Эта диета имеет свои корни в палеодиете, концепции, описанной в 1975 году, которая основывается на рационе древних людей. «Никто не учитывает, что продолжительность жизни тогда была очень короткой и питались они тем, что могли найти. Даже в те времена рацион не состоял только из мяса», — добавила диетолог.

По ее словам, современная популярность диеты хищника — это лишь переосмысление старых концепций.

«Тот факт, что в древности не употребляли масла, игнорируется. Сливочное масло, безусловно, полезно, но его потребление должно быть умеренным — до 10 граммов в день», — подчеркнула Елена Безпрозванная.

Кандидат медицинских наук Яков Новоселов также поддерживает эту точку зрения, утверждая, что все натуральные продукты могут быть как полезными, так и вредными в зависимости от их количества.

«Существует баланс в питании — белки, жиры и углеводы. Чрезмерное употребление жиров может привести к проблемам с поджелудочной железой и другими органами, а также повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил он.

Нутрициолог добавила, что переедание сливочного масла может вызвать не только дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем, особенно у людей с заболеваниями поджелудочной железы и почек.

«Важно помнить, что слепое доверие к социальным сетям может привести к опасным последствиям», — заключил Яков Новоселов.

Специалисты рекомендуют придерживаться сбалансированного рациона: 40% сложных углеводов, 35% белков и 25% овощей и фруктов. Это поможет избежать проблем со здоровьем и обеспечить организму все необходимые питательные вещества.

Автор: Алиса Шакирова