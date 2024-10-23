Чем опасен сон с открытым окном осенью

Холодный воздух может иметь серьезные последствия

Свежий воздух помогает организму не испытывать нехватки кислорода и очищать помещения от патогенов, потому проветривать дома и на работе нужно несколько раз в сутки, но вот на ночь окно в своей спальне следует полностью закрывать.

Осенью иммунитет ослабевает и лишнее переохлаждение организму не нужно. Если у человека уже имеются признаки заболевания, то проветривания перед сном будет достаточно, а вот спать с открытым окном не рекомендуется. От холодного ночного воздуха болезнь только усугубится.

«Когда сезонная простуда или вирусная инфекция сопровождается насморком и заложенностью носа, человек начинает дышать ртом, если делать это на протяжении всей ночи при открытом окне, может развиться еще и ангина, а отсутствие лечения чревато даже пневмонией», — предупреждают терапевты.

Переохлаждение особо опасно при высокой температуре, если сочетать жар тела и охлаждающий поток воздуха от окна — условия для организма станут тяжелыми, врачи предупреждают, что кончиться все может инсультом.

Поэтому проветривать в доме нужно минимум два раза в день — перед сном и утром при пробуждении, во время проветривания следует выходить из комнаты — все-таки температура воздуха на улице уже не летняя, а на ночь окно не забываем закрывать.