Чем опасен сон на животе

Эта поза считается неподходящей для отдыха

Лучшей позой для сна признано положение на спине — оно наиболее полезно для здоровья и комфортно для тела. Однако не все, ложась в постель, выбирают то, что правильно, и предпочитают засыпать в привычной позе, например на животе.

«Ложась на живот, человек поворачивает голову набок, что заставляет шею пребывать в напряжении и нагружает поясничную область. Это стрессовая поза для организма, при ней даже может ухудшиться сердечная деятельность», — говорят мануальные терапевты.

Если же спать на спине, вес тела распределится равномерно, а шея, особенно при наличии анатомической подушки, не пострадает от зажимов.