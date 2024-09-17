Чем обрабатывать нос для профилактики простуды

Носовые ходы могут стать входными воротами для вирусов

В условиях сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями важным аспектом профилактики является поддержание здоровья верхних дыхательных путей. Носовые ходы играют ключевую роль в естественной защите организма от патогенов, и их правильная обработка может значительно снизить риск заражения.

Одним из наиболее эффективных методов профилактики является использование физиологического раствора или растворов на основе морской воды для промывания носовых ходов. Эти средства способствуют увлажнению слизистой оболочки, удалению пыли, аллергенов и вирусов, а также укрепляют местный иммунитет. Рекомендуется выполнять процедуру 1—2 раза в день, особенно после посещения общественных мест.

«В дополнение к промываниям можно использовать антисептические спреи с эфирными маслами эвкалипта или чайного дерева. Эти компоненты обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами. Только важно, чтобы на средства не было аллергии», — говорят оториноларингологи.

Если слизистые носа являются сухими — это особый риск подхватить инфекцию, потому при наличии проблемы нужно увлажнять носовые ходы с помощью специальных мазей — их должен выписать врач, либо масел, например персикового, еще можно применять спрей с гиалуроновой кислотой.

Чтобы защититься от простуды, помните и о поддержании общего состояния здоровья. Употребляйте достаточное количество жидкости, сбалансированно питайтесь и поддерживайте иммунитет при помощи регулярных физических нагрузок.