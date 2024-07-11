Чем накормить щитовидку

Органу нужен не только йод

На здоровье щитовидной железы серьезно сказывается питание, поэтому важно следить, чтобы нужные микроэлементы и витамины поступали в организм в достаточном количестве.

На первое место по важности для щитовидки ставится йод — получить его можно из морепродуктов и йодированной соли. Однако органу нужны и другие компоненты.

«Еще щитовидная железа нуждается в белке — с ним в организм попадает важнейшая аминокислота тирозин, которая очень важна щитовидке. На килограмм веса человека должно приходиться не менее одного грамма белка в сутки. Белок содержится в мясе, птице, рыбе, молоке, фасоли и ряде других продуктов», — сообщают врачи.

Укрепление щитовидки обеспечивается также железом, цинком, селеном, витаминами D и A.

К сожалению, при дефицитах определенных элементов не обойтись одним лишь питанием — восполнять бреши в организме придется и при помощи добавок — конкретное вещество и дозировку прописывает врач, основываясь на результаты ваших анализов.