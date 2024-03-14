Чем может навредить безглютеновая диета

Она оправданна только при назначении гастроэнтерологом

Глютен является растительным белком, клейковиной, помогающей продуктам сохранять форму и обладать эластичностью. Не будь глютена, тесто в процессе приготовления, когда его подбрасывают и растягивают, просто рвалось бы.

«Избегать продуктов, содержащих глютен, приходится людям с некоторыми заболеваниями и состояниями организма, которые подтверждает гастроэнтеролог после обследования. Если же вы здоровы и никаких показаний к исключению глютена нет, то доказательная медицина не считает безглютеновую диету здоровым питанием. Многие отказываются от глютена под влиянием соцсетей, потому что считают, что это полезнее для их общего здоровья и способствует снижению веса. Однако это не так», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Минусы безглютеновой диеты:

• организм недополучает важные витамины и микроэлементы;

• повышаются риски ожирения и метаболического синдрома, поскольку многие безглютеновые продукты являются ультраобработанными и имеют низкую питательную ценность, а еще могут содержать рафинированный сахар и насыщенные жиры;

• есть вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ведь отказ от глютена означает уменьшение в рационе цельнозерновых продуктов;

• полезных бифидобактерий в толстом кишечнике становится меньше, глютен же можно рассматривать как пребиотик, питающий хорошие бактерии. Недостаток бифидобактерий провоцирует желудочно-кишечные заболевания, среди которых воспалительные заболевания кишечника, колоректальный рак и синдром раздраженного кишечника.