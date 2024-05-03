Чем лучше запивать шашлык

Сочетание мяса и алкоголя слишком тяжелое для поджелудочной

Жажда, спровоцированная шашлыком, плохо утоляется потреблением сладких газированных напитков — такие вообще не подходят для борьбы с обезвоживанием. Также не лучший тандем жареному мясу составит алкоголь — это вызовет ударную нагрузку на поджелудочную железу, что связано с рисками ее воспаления — панкреатитом.

«Чтобы не перегрузить пищеварительную систему в майские выходные, запивать шашлык лучше морсом, несладким компотом, чаем или обычной водой», — говорят гастроэнтерологи.

Еще питье неподходящих жидкостей представляет собой поступление в организм лишних быстрых углеводов, которые ведут к скачкам глюкозы, инсулиновым всплескам и избыточному жироотложению.