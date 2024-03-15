Контрастным душем после физических упражнений можно лучше восстановить организм. Осуществляется это за счет воздействия на тело смены температурного режима.
«Холодной водой обеспечивается сужение кровеносных сосудов, что помогает уменьшению отечности и воспалительного процесса в мышечных волокнах, а еще и утилизует молочную кислоту. Теплая вода помогает сосудам расширяться, что позволяет крови обеспечивать ткани кислородом и питательными веществами», — говорят фитнес-инструкторы.
Старт водной процедуры идет с теплой водой, после можно переключаться на прохладную. Не надо устраивать стресс для организма, переход к горячей и холодной воде делайте постепенным. Воздействие каждого температурного режима длится по 30 секунд.
Отметим, контрастный душ имеет ряд противопоказаний, например, его нельзя проводить людям с заболеваниями сердца и сосудов, хроническими патологиями мочеполовой системы, ЛОР-органов и других.