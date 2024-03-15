Чем контрастный душ полезен после фитнеса

Смена температурного режима оказывает благотворное влияние на организм

Контрастным душем после физических упражнений можно лучше восстановить организм. Осуществляется это за счет воздействия на тело смены температурного режима.

«Холодной водой обеспечивается сужение кровеносных сосудов, что помогает уменьшению отечности и воспалительного процесса в мышечных волокнах, а еще и утилизует молочную кислоту. Теплая вода помогает сосудам расширяться, что позволяет крови обеспечивать ткани кислородом и питательными веществами», — говорят фитнес-инструкторы.

Старт водной процедуры идет с теплой водой, после можно переключаться на прохладную. Не надо устраивать стресс для организма, переход к горячей и холодной воде делайте постепенным. Воздействие каждого температурного режима длится по 30 секунд.

Отметим, контрастный душ имеет ряд противопоказаний, например, его нельзя проводить людям с заболеваниями сердца и сосудов, хроническими патологиями мочеполовой системы, ЛОР-органов и других.