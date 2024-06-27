Чем десерты с поталью опасны для здоровья

Увлекаться таким лакомством нежелательно

Как говорится, не все то золото, что блестит, потому, выбирая для себя десерт, следует быть осторожнее с некоторыми притягательными элементами декора.

Для изготовления настоящего сусального золота используются реальные слитки: их тончайше раскатывают, а после обрабатывают при помощи молота. Практически невесомые пластинки все же стоят немалых денег. Потому вместо золота кондитерами может использоваться более доступная по цене имитация в виде потали. Поталь, как правило, получают, используя окрашенную полимерную пленку либо цинк с медью. Употреблять поддельное пищевое золото небезопасно.

«В отличие от пищевого золота с индексом E175, поталь не зарегистрирована как пищевая добавка. Золото считается безопасным, поскольку выходит из организма неизменным, не всасываясь и не попадая в кровоток. А с поталью все иначе», — информируют биотехнологи.

При систематическом поедании сладостей с имитацией золота можно пострадать от проблем с органами желудочного-кишечного тракта, а еще хуже — получить проблемы с кровью и даже онкодиагноз.