Челябинцам рассказали о сохранении здоровья сердца и сосудов

Современные технологии помогают найти проблемы до появления симптомов

Здоровье сердца и сосудов требует большего внимания, чем кажется на первый взгляд: сердечно-сосудистые болезни часто формируются незаметно и нередко связаны с нашим образом жизни. Доктор медицинских наук главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона и Сибирского федерального округа Марина Фомичева рассказала gorsite.ru, что к ключевым факторам риска относятся курение и злоупотребление алкоголем, несбалансированное питание и недостаток физической активности. Существенный вклад вносят ожирение, повышенное артериальное давление, высокие уровни глюкозы и холестерина в крови. На состояние сердечно-сосудистой системы заметно влияет и нарушение режима дня, включая работу в ночные смены, а также хронический стресс. Немаловажна и наследственность.

По словам специалиста, раннее выявление и коррекция факторов риска — важнейшие шаги в профилактике. В подавляющем большинстве случаев, а именно примерно в 80 процентах, изменения в образе жизни и контроль медицинских показателей позволяют предотвратить развитие болезни, а если она все же возникнет, то проявится значительно позже. Практика центров здоровья показывает, что даже среди людей без жалоб у 63–67 процентов выявляются факторы риска, и это еще раз подтверждает необходимость систематической профилактики.

Современные технологии дают возможность определять начало сердечно-сосудистых заболеваний на доклиническом этапе, когда человек может не ощущать никаких симптомов. Для этого и проводится диспансеризация: уже на первом ее этапе нередко обнаруживается повышенное артериальное давление, после чего пациента направляют на более углубленное обследование. Задача врача — уточнить диагноз и подобрать соответствующее лечение. Важно, что современная диспансеризация отличается от практики восьмидесятых годов: сегодня она ориентирована на выявление не только сердечно-сосудистых рисков, но и факторов, связанных с сахарным диабетом, онкологическими и бронхолегочными заболеваниями.

Терапевт по итогам обследования может предложить профилактическое консультирование и подробно объяснить, какие изменения образа жизни помогут снизить риски. Обычно начинают с немедикаментозных методов, а при их недостаточной эффективности подключают лекарственную терапию. Регулярное наблюдение, контроль давления, сахара и холестерина, отказ от вредных привычек, выстраивание режима сна и снижение стресса в сочетании с разумной физической активностью формируют надежный фундамент для крепкого сердца и здоровых сосудов. Раннее внимание к своему состоянию и последовательные шаги по коррекции факторов риска — самый результативный путь, позволяющий предупредить заболевания или значительно отодвинуть их проявления.