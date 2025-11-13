Челябинцам напомнили о способе укрепить зимой иммунитет без лекарств

Для защиты от вирусов важны не только мытье рук и проветривание, но и хорошее настроение

С наступлением холодов многие челябинцы начинают активнее заботиться о своем здоровье. Профессор Владимир Новоселов из Новосибирска напоминает, что для укрепления иммунитета важны не только лекарства и витамины, но и простые немедикаментозные методы.

Как объясняет специалист, психологическое состояние оказывает прямое влияние на способность организма противостоять болезням. Иммунная система тесно связана с нервной и нейроэндокринной системами, которые формируются вместе во время внутриутробного развития.

«Для поддержания иммунитета важно хорошее настроение и положительные эмоции. Еще необходима физическая нагрузка. Она дает понять организму, что он нужен хозяину», — прокомментировал эксперт журналистам gorsite.ru.

При соблюдении этих рекомендаций, по словам врача, организм продолжает жить и правильно работать. Также эффективным способом защиты от простуд и вирусов является закаливание, но подходить к нему нужно разумно — в меру и не во время болезни.