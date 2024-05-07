Челябинские ученые первыми в России разработали крахмал для пациентов с диабетом

Продукт проходит специальную обработку перед потреблением

Ученые ЮУрГУ при помощи ультразвукового воздействия на крахмал добились того, что вещество при попадании в организм не трансформируется в сахар, а остается «самим собой».

«Этот крахмал содержит повышенную долю резистентной фракции. Резистентный крахмал обладает свойствами пищевой клетчатки, то есть он не усваивается организмом, выводясь в отдельном виде», — объясняет преподаватель кафедры «пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Алена Руськина.

Модифицированный ультразвуком крахмал внешне ничем не отличается от привычного, однако свойства его уникальны: вещество подходит для профилактики сахарного диабета и ожирения.

«В России такая разработка применена впервые, и уже получены очень хорошие результаты», — дополняет эксперт.

Также усовершенствованный крахмал, попадая в толстый отдел кишечника, работает там в качестве пребиотика.