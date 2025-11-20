Челябинские клиники предлагают «кодировку» от шопоголизма

Что порождает в человеке одержимость покупками

Найден еще один способ траты денег для шопоголиков: теперь расходовать свой бюджет можно не только на покупки, но и на избавление от этой зависимости. Российские клиники стали активно предлагать «кодировку» от шопоголизма. Челябинск не отстает от трендов. Стоимость услуги начинается с суммы в 2300 рублей и может расти до момента полного избавления от ониомании — патологического желания совершать покупки.

Кира (имя изменено) с удовольствием бы рассталась с этой зависимостью, но ее все время тянет к вещам. Деньги всегда приятнее тратить на нечто существенное, что можно примерить или потрогать, чем просто оставить в кабинете психотерапевта. Хотя работа со специалистом действительно важна, просто не каждый человек до нее дозревает.

«Я живу одна, но у меня около 20 комплектов постельного белья, порядка 50 чашек для чая и кофе, множество предметов интерьера из разряда „милая сердцу вещица“, а шкафы и прочие места хранения забиты одеждой. Подруга называет мою квартиру музеем и говорит, что от обилия вещей у меня тесно, а коллеги шутят, что вместо всех „тряпок“ можно было купить квартиру», — рассказывает шопоголик Кира.





Недаром шопоголизму присуща общая с синдромом Плюшкина черта к патологическому накоплению. Обе эти проблемы исходят из одной группы расстройств импульсного контроля.

Понимая свое положение, Кира признается, что даже сиюминутной радости от очередной покупки не испытывает, просто пытается заполнить душевную пустоту, а в терапию идти все же не готова.

Однако для более смелых специалисты наркологических клиник, реабилитационных центров и просто кабинетов психологической помощи готовы предоставить арсенал услуг в борьбе с шопоголизмом. Это и когнитивно-поведенческая терапия, и лекции с семинарами, и обучение приемам переключения внимания, и общение с единомышленниками.

«Шопоголизм является болезнью, которой страдает порядка 3% населения России, его не нужно путать с нормальной любовью к покупкам и считать банальной человеческой слабостью. Это маниакальная психологическая зависимость. Она бывает настолько сильной, что ее сравнивают с алкоголизмом и наркоманией», — говорят психотерапевты.





У шопоголика всегда натянутые отношения с близкими людьми, которые пытаются вразумить зависимого. Шопоголик всегда хочет что-то купить, просматривает каталоги с товарами, ходит по магазинам, также ему свойственно приобретать однотипные вещи, он расстраивается, если не может себе что-то взять и если собеседник не разделяет его страсти.

Более склонны к ониомании люди с низкой самооценкой, эгоцентрики, легковнушаемые, агрессивные, неуверенные, сверхэмоциональные, те, кто плохо адаптируется в новых условиях, и финансово неграмотные личности.

«Триггером к шопоголизму может стать длительное пребывание в стрессе, депрессия, сложность в построении отношений с социумом, недостаток общения и дефицит внимания. Каждый из этих случаев подразумевает наличие какой-то внутренней пустоты, которая и заполняется разнообразными приобретениями. А еще шопоголизм — это эмоциональное бегство: на время совершения покупок удается отвлечься от негативных ощущений и забыть о проблемах», — информируют специалисты.





Отметим, что ониомания свойственна не только женщинам, с ней знакомятся и мужчины, и даже дети младшего и подросткового возраста.

Если вы, как и Кира, пока не готовы пойти к психотерапевту, чтобы вместе биться за здоровье и кошелек, попробуйте следовать некоторым советам, чтобы покупать меньше. Всегда составляйте список покупок, в котором будет только НЕОБХОДИМОЕ, — это важно. Откажитесь от использования кредиток: чужие деньги легко и приятно тратить, а возвращать бывает непросто. Не берите с собой карту, носите только наличные в ограниченном количестве. Ведите учет всех трат — это нужно для понимания, что, когда и зачем покупается. Вы можете прямо на чеке писать что-то типа: «Купила очередную пару туфель, потому что стало грустно». Подобные примечания помогут и вам лично, а потом и вашему психотерапевту. Поставьте себе серьезную цель — покупка недвижимости, например. А может, вы захотите заняться благотворительностью и помогать людям или животным вместо бессмысленных трат. Наконец, найдите хобби, которое сможет вас увлечь сильнее, чем каталог с товарами.

