Челябинская областная станция переливания крови нуждается в донорах

Медики хотят пополнить банк крови к новогодним праздникам

Специалисты Челябинской областной станции переливания крови формируют запасы компонентов крови на продолжительные январские праздники.

«У болезней нет праздников и выходных: в больницах продолжают выполнять операции, в роддомах появляются на свет дети, а это значит, что донорская кровь очень нужна», — говорят медики.

Стать донором может любой здоровый человек, достигший 18 лет. За двое суток до процедуры из рациона исключают жирную и острую пищу, алкогольные напитки. Накануне сдачи ужин должен быть легким, а во время завтрака лучше ограничиться сладким чаем и хлебом.

Пройти донацию можно в период с 25 по 29 декабря с 8 до 14 часов. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.