Человек в коме может воспринимать разговоры окружающих

Подход к лечению таких пациентов планируется пересмотреть

Новое исследование ученых показало, что люди, находящиеся в коматозном или вегетативном состоянии, способны реагировать на общение, не проявляя при этом внешних признаков.

«Четверть из 353 пациентов, анализируемых в ходе научного эксперимента, проявили мозговую активность на просьбу представить, как они двигают рукой или орудуют теннисной ракеткой. Определено, что у больных при этом задействуются аналогичные области в мозге, что и у людей, не имеющих проблем со здоровьем», — сообщается об исследовании.

Теперь специалисты могут разработать иную методику по ведению таких больных. Представители науки предполагают, что при помощи инновационных систем коммуникации, например интерфейсов «мозг-компьютер», получится добавить шансов на выздоровление пациентов, чей мозг отличается определенной активностью.