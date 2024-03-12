Снизить риски ранней деменции, развивающейся до 65 лет, вполне под силу каждому человеку при учете некоторых факторов.
«Анализ данных 356 тысяч человек возраста до 65 лет, не имеющих в анамнезе деменции, показал 39 потенциальных факторов риска развития заболевания, на 9 из которых человек в состоянии воздействовать, чтобы предотвратить дальнейшее вероятное формирование патологии», — сообщают ученые.
Представители науки составили следующий список:
• недостаток образования. Чем больше человек учится, тем более защищен его мозг от деменции. Старайтесь все время что-то осваивать;
• вредные привычки. Алкоголь, сигареты и прочие вещества, губительные для мозга, способствуют болезни;
• одиночество. Люди, которые не любят общаться и взаимодействовать с обществом, а также те, кто не вступает в брак, рискуют больше;
• нехватка витамина D в организме. Достаточная концентрация витамина снижает риски когнитивных расстройств;
• высокий уровень С-реактивного белка — этот маркер воспаления у людей с деменций всегда повышен;
• сниженная сила захвата. Речь о мышечной слабости в кистях рук и слабой активности, так что регулярные физические упражнения необходимы;
• некомпенсированный диабет и гипогликемия. С заболеванием важно всегда быть под врачебным контролем;
• артериальная гипертензия. Болезнь вредит состоянию сосудов, поэтому ее надо предотвратить;
• депрессия. Если замечаете у себя симптомы депрессии, посетите специалиста.
Первые признаки деменции:
1) проблемы с памятью — забывчивость лиц, имен, событий, путаница в числах, датах, местах и времени;
2) снижение концентрации и сложность с выполнением даже простых действий;
3) трудности в движении — изменения в походке, частые падения;
4) проблемы с общением, подбором слов и пониманием речи;
5) человек утрачивает социальные навыки, игнорирует чувства других, отличается навязчивостью поведения;
6) начинаются проблемы с мышлением, сложно строить планы и рассуждать, как было ранее;
7) настроение меняется, может развиваться депрессия, случаются нехарактерные эмоциональные реакции.