Снизить риски ранней деменции, развивающейся до 65 лет, вполне под силу каждому человеку при учете некоторых факторов.

«Анализ данных 356 тысяч человек возраста до 65 лет, не имеющих в анамнезе деменции, показал 39 потенциальных факторов риска развития заболевания, на 9 из которых человек в состоянии воздействовать, чтобы предотвратить дальнейшее вероятное формирование патологии», — сообщают ученые.

Представители науки составили следующий список:

• недостаток образования. Чем больше человек учится, тем более защищен его мозг от деменции. Старайтесь все время что-то осваивать;

• вредные привычки. Алкоголь, сигареты и прочие вещества, губительные для мозга, способствуют болезни;

• одиночество. Люди, которые не любят общаться и взаимодействовать с обществом, а также те, кто не вступает в брак, рискуют больше;

• нехватка витамина D в организме. Достаточная концентрация витамина снижает риски когнитивных расстройств;

• высокий уровень С-реактивного белка — этот маркер воспаления у людей с деменций всегда повышен;

• сниженная сила захвата. Речь о мышечной слабости в кистях рук и слабой активности, так что регулярные физические упражнения необходимы;

• некомпенсированный диабет и гипогликемия. С заболеванием важно всегда быть под врачебным контролем;

• артериальная гипертензия. Болезнь вредит состоянию сосудов, поэтому ее надо предотвратить;

• депрессия. Если замечаете у себя симптомы депрессии, посетите специалиста.

Первые признаки деменции:

1) проблемы с памятью — забывчивость лиц, имен, событий, путаница в числах, датах, местах и времени;

2) снижение концентрации и сложность с выполнением даже простых действий;

3) трудности в движении — изменения в походке, частые падения;

4) проблемы с общением, подбором слов и пониманием речи;

5) человек утрачивает социальные навыки, игнорирует чувства других, отличается навязчивостью поведения;

6) начинаются проблемы с мышлением, сложно строить планы и рассуждать, как было ранее;

7) настроение меняется, может развиваться депрессия, случаются нехарактерные эмоциональные реакции.