Человек может повлиять на девять факторов развития деменции

Образ жизни сказывается на состоянии мозга

Снизить риски ранней деменции, развивающейся до 65 лет, вполне под силу каждому человеку при учете некоторых факторов.

«Анализ данных 356 тысяч человек возраста до 65 лет, не имеющих в анамнезе деменции, показал 39 потенциальных факторов риска развития заболевания, на 9 из которых человек в состоянии воздействовать, чтобы предотвратить дальнейшее вероятное формирование патологии», — сообщают ученые.

Представители науки составили следующий список:

• недостаток образования. Чем больше человек учится, тем более защищен его мозг от деменции. Старайтесь все время что-то осваивать;

• вредные привычки. Алкоголь, сигареты и прочие вещества, губительные для мозга, способствуют болезни;

• одиночество. Люди, которые не любят общаться и взаимодействовать с обществом, а также те, кто не вступает в брак, рискуют больше;

• нехватка витамина D в организме. Достаточная концентрация витамина снижает риски когнитивных расстройств;

• высокий уровень С-реактивного белка — этот маркер воспаления у людей с деменций всегда повышен;

• сниженная сила захвата. Речь о мышечной слабости в кистях рук и слабой активности, так что регулярные физические упражнения необходимы;

• некомпенсированный диабет и гипогликемия. С заболеванием важно всегда быть под врачебным контролем;

• артериальная гипертензия. Болезнь вредит состоянию сосудов, поэтому ее надо предотвратить;

• депрессия. Если замечаете у себя симптомы депрессии, посетите специалиста.

Первые признаки деменции:

1) проблемы с памятью — забывчивость лиц, имен, событий, путаница в числах, датах, местах и времени;

2) снижение концентрации и сложность с выполнением даже простых действий;

3) трудности в движении — изменения в походке, частые падения;

4) проблемы с общением, подбором слов и пониманием речи;

5) человек утрачивает социальные навыки, игнорирует чувства других, отличается навязчивостью поведения;

6) начинаются проблемы с мышлением, сложно строить планы и рассуждать, как было ранее;

7) настроение меняется, может развиваться депрессия, случаются нехарактерные эмоциональные реакции.