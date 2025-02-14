Человек будущего станет обладателем менее развитого мозга

Какие еще изменения ожидают следующие поколения

Задумывались ли вы о том, каким будет человек нового тысячелетия? Генетик из Великобритании профессор Марк Томас предполагает, что спустя тысячу лет люди изменятся неожиданным образом.

«Современные технологии и прогрессирующий искусственный интеллект станут причиной остановки развития человеческого мозга. В сравнение можно привести, например, овец, коров и собак — мозги этих животных уменьшились после того, как они стали домашними. Если технологиям отдать множество функций, которые ранее выполнял человеческий разум, то потребность в высоких интеллектуальных способностях, вероятно, отпадет», — считает специалист.

Трансформации коснутся и показателя среднего роста человека, он сделается меньше. Согласно исследованиям, у людей с невысоким ростом имеются преимущества в репродуктивной сфере, что и станет пусковым механизмом к снижению длины тела у людей будущего.

Еще эволюционное превосходство достанется мужчинам с высокой сексуальной привлекательностью — все из-за того, что «самкам» часто случается выбирать партнеров по их внешним характеристикам.

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