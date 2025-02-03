Человеческий глаз выделяет три вида слез

В чем задача каждого из них

Химическому составу слезы свойственно меняться в зависимости от причин, которые эти слезы вызывают. Ученым известно о трех типах слез у человека: базальных, рефлекторных и эмоциональных.

Выработка базальных слез никогда не прекращается, их выделение в небольшом количестве требуется для увлажнения роговицы и защиты глаз от внешних факторов, таких как пыль и бактерии.

Рефлекторные слезы появляются в качестве реакции на раздражитель — попавшую в глаз инородную частицу, испарение при нарезке лука и подобные вещи.

Эмоциональные слезы нас захлестывают в момент переживаний как положительных, так и отрицательных событий. В составе этих слез отмечается присутствие специфических гормонов пролактина и АКТГ (адренокортикотропного гормона) в существенно завышенной концентрации в сравнении с другими двумя видами слез.