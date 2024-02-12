Чего нельзя делать при зубной боли

Определенные меры только усугубляют ситуацию

Когда зубная боль начинается неожиданно, а добраться до врача сразу нет возможности, люди глотают обезболивающее или вспоминают иные способы облегчить состояние. Однако не все популярные методы, которые используются против зубной боли, идут во благо. Чего же нельзя делать, чтобы самочувствие не стало хуже?

Прикладывать тепло. Категорически нельзя прогревать сторону лица, где болит зуб. Да, это снимет боль. Но вместе с этим от нагрева улучшится кровоснабжение и случится ускоренное распространение инфекции. То же самое происходит при использовании спиртового компресса.

Употреблять алкоголь. Такие напитки хоть и способны оказывать обезболивающий эффект, не могут считаться подходящими для терапии. На следующий день, когда вы посетите стоматолога и он поставит укол, чтобы лечение было комфортным, анестезия может не подействовать, как ей положено, и вы будете страдать от боли при лечении зуба. И помним про предыдущий пункт.

Закрывать дырку в зубе. Кто-то туда вталкивает жвачку, кто-то вату, но это никак не может снизить выраженность боли. Это может только повеселить стоматолога.

«При зубной боли следует приложить к щеке холодный компресс (лед, завернутый в ткань). Холоду удается сдерживать развитие воспаления и притуплять неприятные ощущения. Еще можно обработать ротовую полость содой или солью, которые имеют антисептические и антибактериальные свойства. И лучше помогают не полоскания, а примочки, когда ватный диск обильно смачивается в таком растворе», — говорят врачи.

Боль, которую тяжело терпеть, нужно унять таблеткой — хорошо, если это будет нестероидное противовоспалительное средство. И сразу записывайтесь к стоматологу, не дожидаясь следующего приступа и не усугубляя состояние больного зуба.