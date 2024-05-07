Чего не нужно ждать от кардиотренировки

У каждого направления своя задача

К тренировкам с пометкой «кардио» относится физическая активность, направленная на активацию работы сердечной мышцы и сосудистого русла. Такие занятия способствуют выносливости, улучшению кровотока и развитию дыхательной системы.

«При кардиотренировках каждая клетка в организме насыщается кислородом, укрепляется миокард и профилактируется инфаркт, атеросклероз, гипертония и сахарный диабет, активируется метаболизм, возрастает уровень общей выносливости, происходит нормализация гормонального фона и улучшение состояния кожных покровов, укрепление костной ткани, стабилизация настроения и повышение стрессоустойчивости, организм тонизируется», — говорят тренеры.

Однако следует понимать, что кардиозанятия — не панацея, и, если вашей целью является снижение веса, они, конечно, помогут, но при условии, что вы сократите калорийность рациона.

Также при помощи кардио не удастся набрать мышечную массу — здесь придется подключать силовые упражнения. И когда хочется проработать какую-то конкретную группу мышц, придется идти в зал свободных весов, а не на кардиотренажеры.

Когда вы стремитесь к идеальной фигуре, рекомендуется комплексный подход: коррекция питания, силовые упражнения и кардио.