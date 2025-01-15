Чайный гриб — источник пробиотиков и антиоксидантов

Сколько комбучи нужно выпивать в день

Чайный гриб, или комбуча, представляет собой симбиотическую культуру бактерий и дрожжей, которая ферментируется в сладком чае. Главным достоинством чайного гриба являются его пробиотические свойства, улучшающие состояние микрофлоры кишечника, что важно не только для пищеварительной системы, но и укрепления иммунной защиты.

Напиток, получаемый из чайного гриба, также богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют процессы старения.

«Чайный гриб может способствовать улучшению обмена веществ, что полезно для контроля веса и повышения уровня энергии», — говорят диетологи.

Ферментация в чайном грибе способствует образованию органических кислот, которые позволяют организму выводить токсины и очищать печень.

Исследования показывают, что чайный гриб даже содействует снижению уровня сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину.





Важно! Прием комбучи следует согласовать с лечащим врачом.

Если вы впервые пробуете чайный гриб, начните с небольших порций. Сперва рекомендуется 50—100 мл в день, чтобы оценить, как организм реагирует на комбучу. При отсутствии негативных реакций можно постепенно увеличивать дозу до 150—250 мл в день. Поддерживающей здоровье дозой считаются 100—200 мл напитка, употребляемые 1—2 раза в день.

«Некоторые люди предпочитают пить комбучу на голодный желудок, но это необязательно, вы можете пить ее в любое время, когда вам удобно», — отмечают специалисты.

Ценные свойства чайного гриба дано оценить не всем, напиток противопоказан людям с аллергией на компоненты, входящие в состав комбучи, а также тем, у кого есть серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта — язвы, гастриты и другие, а еще патологии печени. При ослабленной иммунной системе или прохождении курса иммунотерапии прием чайного гриба тоже лучше согласовать с доктором, поскольку пробиотики способны вызвать нежелательные реакции. В период беременности и грудного вскармливания стоит воздержаться от употребления чайного гриба.