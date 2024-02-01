Частые простуды бывают связаны с нехваткой витамина А

Какие симптомы указывают на дефицит вещества

Устали лечиться от постоянных простуд и ждете, когда закончится зима? Огорчим: слабый иммунитет может досаждать в любом сезоне, и если, помимо простуд, вы замечаете частое появление прыщей, снижение аппетита, ухудшение остроты зрения, наличие мозолей — вероятно, вам недостает витамина А.

«К развитию этого дефицитного состояния приводит недостаток жиросодержащих продуктов в рационе. Все потому, что само по себе усвоение витамина А весьма осложнено, для того, чтобы вещество принималось организмом, требуются жиры — как растительного, так и животного происхождения», — объясняют нутрициологи.

Чтобы удостовериться, что проблемы со здоровьем связаны именно с дефицитным состоянием, нужно сдать анализ крови. Меню следует разнообразить желто-оранжевыми овощами и фруктами, ставридой, скумбрией или другой жирной рыбой, сливочным маслом, молоком, шпинатом и петрушкой. При подтверждении нехватки врач также может назначить добавки.