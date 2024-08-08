Частые болезни и синяки бывают при дисфункции селезенки

Этот орган выполняет важнейшие задачи для организма

Селезенка — это важный орган, отвечающий за множество функций в организме, которые имеют решающее значение для поддержания здоровья. Селезенка расположена в левом верхнем квадранте брюшной полости, она играет ключевую роль в иммунной системе, а также в метаболизме крови.

«Одной из основных функций селезенки является фильтрация крови. Она удаляет старые и поврежденные эритроциты, обеспечивая тем самым обновление клеточного состава крови. Селезенка также служит хранилищем для тромбоцитов и лейкоцитов, что позволяет организму быстро реагировать на инфекции и воспаления. Кроме того, она участвует в производстве антител, что способствует активной борьбе с патогенами», — объясняют врачи.

Проблемы с селезенкой могут проявляться различными симптомами. Например, увеличение селезенки (спленомегалия) вызывает дискомфорт в левом подреберье, чувство тяжести и даже боль. При нарушении функции органа наблюдаются и частые инфекции на фоне снижения иммунитета, анемия, которая негативно сказывается на кислородном обмене и общем состоянии, а еще кровотечения.

Для диагностики заболеваний селезенки используются различные методы, включая УЗИ, КТ и анализы крови. Важно обращать внимание на такие признаки, как усталость, постоянные болезни, необъяснимые синяки и увеличение живота.