Частое зевание бывает при этих болезнях

Сколько зевков в день считается нормой

Зевать мы начинаем еще с момента нахождения в материнской утробе. Зевота знакома нам, когда мы устали и хотим спать. Вокалисты, например, зевают во время распевок. Но иногда зевота приобретает патологический характер.

«Сколько человек должен зевать в сутки, чтобы это считалось нормой? Официальных показателей нет. Адекватная цифра — 7—20 зевков в сутки. Но если частота зеваний намного выше, человеку может требоваться лечение», — говорит главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Спровоцировать частую зевоту способны тревожные или тревожно-депрессивные расстройства, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

«В число проблем может входить даже инфаркт миокарда. Если зевота сопровождается болью в груди, одышкой, тошнотой, то нужно обратиться к специалистам», — отмечает доктор.

Учащенную зевоту могут вызывать следующие патологии: височная эпилепсия, болезнь Паркинсона, опухоли головного мозга в его лобной доле или стволе, иные заболевания, связанные с повреждением тканей мозга, интоксикация определенными веществами, последствия инсульта, хроническая сердечная недостаточность, гипотиреоз, сахарный диабет, рассеянный склероз.