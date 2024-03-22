Частое повышение давления требует проверки ряда показателей

Нужно посетить терапевта и найти причину гипертонии

Эпизоды повышенного артериального давления стали беспокоить вас все чаще? Тогда необходимо посетить терапевта и обследоваться.

«Нужно посмотреть работу сердца по ЭКГ и ЭхоКГ, сделать УЗИ почек и надпочечников, а еще сосудов шеи и головы, узнать детали состояния глаз — сетчатки и глазного дна», — говорят медики.

Обязательно проведение клинического и биохимического анализов крови, а также сдача мочи. Необходима оценка печеночно-почечного профиля: общего белка, билирубина, КФК, креатинина, калия, мочевины, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, мочевой кислоты, маркеров воспаления — СРБ и ферритина.

«Заняться нужно и липидным профилем, чтобы понять, не грозит ли пациенту атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и головного мозга. Вероятность тромбообразования смотрят по Д-димеру, фибриногену, АЧТВ», — отмечают врачи.

Также врачу помогут установить диагноз гормональная активность щитовидной железы: сдают кровь на ТТГ, Т3, Т4 и делают УЗИ, а еще определяют уровни глюкозы и гликированного гемоглобина.

Отметим, сегодня нормальным считается артериальное давление 120/80 мм рт. ст. и ниже, если тонометр регулярно выдает значения 130/80 — медики уже ставят гипертонию первой степени.