Частое посещение туалета бывает вызвано гиперактивным мочевым пузырем

По каким еще причинам женщины могут постоянно бегать в уборную

Частое мочеиспускание у женщин является дискомфортным и беспокоящим состоянием. Если вы заметили, что походы в туалет по малой нужде участились, следует выяснить, нет ли какого-то заболевания, ведь симптом типичен для целого ряда патологий.

«Первая причина, которую нужно исключить, — это инфекции мочевых путей, они будут проявляться не только частыми позывами, но и жжением при мочеиспускании, болями внизу живота и изменением цвета мочи — появлением мутности или крови. Нередко позывы в туалет связаны с циститом, при этом недуге также постоянно присутствует ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря», — говорят врачи.

Другая проблема может скрываться в сахарном диабете, помимо частого мочеиспускания будут жалобы на чувство жажды, усталость и потерю веса.

Бывает, что регулярными походами в санузел женщина обязана своему гиперактивному мочевому пузырю — при этом состоянии наблюдаются непроизвольные сокращения мышц мочевого пузыря, что приводит к частым позывам в туалет, даже если пузырь не наполнен. Для гиперактивности также характерны срочность мочеиспускания и недержание.





«Постоянные мочеиспускания наблюдаются и при заболеваниях почек (например, пиелонефрите или мочекаменной болезни). При этом все будет сопровождаться болями в пояснице, высокой температурой, изменением цвета мочи, иногда рвотой», — отмечают специалисты.

Однако не всегда учащенное мочеиспускание вызвано болезнью, иногда причина вполне естественна — беременность, а все потому, что увеличенная матка оказывает давление на мочевой пузырь, и это наблюдается не только на поздних сроках.

«Порой давление на пузырь маткой может оказываться и по неприятному поводу, а именно из-за наличия новообразования в матке, например миомы. С этой патологией женщина также отмечает участившиеся позывы в туалет, причем объемы выделяемой мочи не всегда будут достаточными, а вот желание сходить в туалет — сильным. Еще миома способна менять гормональный фон, состояние которого тоже отражается на мочевыводящих путях», — рассказывают медики.

Частое мочеиспускание — это весомый повод для обращения к врачу и подбора лечения. Особенно насторожиться стоит при сопутствующих симптомах: болях, жжении, примесях крови, помутнении или потемнении мочи, появлении резкого запаха.