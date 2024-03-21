Чаще меланома образуется из уже существующей родинки

С какими признаками надо проверить образование

Меланома кожи является злокачественным образованием агрессивного характера. Развитие меланомы происходит на фоне перерождения клеток, отвечающих за выработку меланина и образование родинок — невусов.

«У 50—80 процентов больных меланома формируется на месте родинок, которые совершенно безобидны на первый взгляд, но при изменениях таких пятнышек появляется опасность не только для здоровья, но и для жизни человека. Коварство меланомы — одного из наиболее опасных видов рака — в том, что она развивается быстро и незаметно», — говорит руководитель центра амбулаторной онкологической помощи клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Светлана Мальцева.

Как правило, меланома образуется на туловище, ногах, лице или шее, реже случается некожная локализация, например в сосудистой оболочке глаза или слизистой рта.

Проявления меланомы бывают различны, но зачастую это поменявшие цвет, размер или контур уже имеющиеся родинки. Тревожно, если родинка стала асимметричной, на ней появились корочки, трещинки, ранки, а из ранок начала сочиться кровь. Провериться у врача нужно и когда в области родинки есть зуд, покалывание, болезненность при пальпации.