Бутерброд с колбасой содержит сверх нормы насыщенного жира

Колбасные изделия в рационе всегда связаны с развитием болезней сердца и сосудов

Любите колбасу? Тогда будьте готовы стать пациентом кардиолога. Дело в том, что в одном небольшом кусочке колбасы содержится суточная норма насыщенных жиров, а потребляя колбасу, вряд ли кто-то ограничивается малой порцией.

«Насыщенные жиры в питании не должны превышать количества в 10 процентов от суточного калоража всей потребляемой пищи. От обилия насыщенного жира формируются патологии сердца и сосудов», — говорят врачи.

Ограничить следует и выпечку, сдобу, сладости, десерты. Если же хочется побаловать себя чем-то подобным, лучше приготовить вкусность дома, чтобы быть уверенным в ее качественном составе.