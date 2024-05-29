Бросить курить при помощи силы воли может не более 20% зависимых от привычки

Большинству людей требуется дополнительная помощь

Согласно статистическим данным, лишь 15—20% людей, имеющих пагубную зависимость в виде курения, могут расстаться с вредоносной привычкой благодаря усилиям собственной воли. Другим же необходимы вспомогательные факторы. Как не сорваться, бросая курить?

«Сорваться — значит начать курить после периода, когда вы полностью воздерживались от сигарет. К срыву зачастую могут привести: эмоциональное потрясение, неприятности на работе, недоверие со стороны близких, отсутствие внимания и поддержки. Понять, что грозит срыв, можно по подавленному состоянию, апатии, раздражительности, нервозности, нарушению сна и аппетита, избеганию и отрицанию проблем», — рассказывает психиатр-нарколог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Ярослав Чернявский.

Чтобы не было срыва:

• занимайтесь спортом и физическим трудом;

• высыпайтесь и соблюдайте режим дня;

• питайтесь сбалансированно и вкусно;

• организуйте досуг правильно — играйте с детьми, гуляйте на свежем воздухе, ходите по магазинам, занимайтесь любимым делом, выбирайте полезные увлечения;

• общайтесь с близкими и единомышленниками, находите у них поддержку.

«Можно использовать препараты заместительной терапии, они продаются в аптеке без рецепта, их эффективность и стоимость примерно одинаковы. Употребляют их по одной таблетке (2—4 мг) при желании закурить. Если таблетки не помогают, обратитесь к аэрозольному спрею — он значительно мощнее по действию, его прием может растянуться до полугода», — говорит доктор.

Если вы собираетесь расстаться с вредной привычкой, нелишним станет обращение к психиатру-наркологу, вместе со специалистом возвращение к здоровому образу жизни пройдет легче и надежнее.