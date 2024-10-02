Бороться с облысением можно при помощи сухих водорослей

Какие еще средства позволят замедлить потерю волос

Мужчины, столкнувшиеся с облысением, должны ознакомиться с тремя продуктами, которые помогают предотвратить потерю волос. Врачи советуют спирулину, гусиную печень и растительное масло.

«Водоросли спирулины содержат много магния, как раз его нехватка способна привести к началу облысения, потому что минерал принимает участие в процессах роста волос. Прием добавки строго должен быть назначен доктором, поскольку спирулина имеет свои противопоказания», — сообщают терапевты.

Отметим, что порошок спирулины можно использовать для приготовления масок для волос.

Также людям, склонным к потере волос, нужно проверить уровень железа в организме, а восполнить дефициты можно при помощи регулярного потребления гусиной печени.

Еще шевелюра нуждается в витамине E — его получают из масел, компонент способствует кровоснабжению волосяных фолликулов.





Почему мужчина лысеет:

• наследственный фактор. Это ключевой аспект. Когда близкие родственники имели склонность к потере волос, риски лишиться густоты шевелюры возрастают;

• влияние андрогенов. Тестостерону и его производным удается воздействовать на фолликулы, провоцируя потерю волос;

• возраст. Это естественная причина, по которой волосы истончаются и покидают голову;

• стресс. Негативное воздействие может быть физическим или эмоциональным, в случае стресса утрата волос носит временный характер;

• болезни. Например, при щитовидной дисфункции, анемии или аутоиммунных патологиях отмечается повышенное выпадение волос;

• дефицитные состояния. Не только железо и магний, но и уровни цинка и витаминов группы B имеют значение для густоты волос;

• медикаменты. От некоторых препаратов — допустим, антидепрессантов, стероидов, лекарств, применяемых при онкологии, — выпадение волос может быть в списке побочных явлений.