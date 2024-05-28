Больше всего женскому здоровью угрожает рак

Международный день действий за женское здоровье проходит 28 мая

В современном мире наибольшую угрозу здоровью и жизни женщины представляет онкология. Согласно данным Минздрава, самым смертоносным видом онкологического заболевания среди женщин 30—35 лет становится рак шейки матки. Практически все случаи этого недуга спровоцированы вирусом папилломы человека (ВПЧ).

«Определение и предотвращение ВПЧ снижает риски пострадать от рака на 90%. Появление болей, выделений или нарушений в менструальном цикле должны стать поводом для немедленного обращения к врачу. С началом половой жизни женщина должна один-два раза в год бывать на профилактических осмотрах и проходить назначенную ей диагностику во благо своего здоровья», — информируют гинекологи.

Другая опасность, нависающая над женским благополучием, — это рак молочной железы, поэтому важно помнить о самообследовании и также своевременном посещении доктора при малейших отклонениях в состоянии груди.

«Риски рака молочной железы повышаются, если наступление первой беременности случилось только после 30 лет либо роды отсутствовали вовсе, при раннем начале менструации и поздней менопаузе, ожирении, злоупотреблении алкоголем, использовании контрацепции на основе эстрогенов на протяжении четырех и более лет, в возрасте после 40», — сообщают врачи.

Здоровая женщина после 40, не жалующаяся на состояние молочных желез, должна проверяться на этот вид рака каждые два-три года. При наличии онкологии у ближайших родственниц следует начать контроль за грудью на 10 лет ранее того возраста, когда у родных выявили рак.





Иная проблема, которая может отнять здоровье и жизнь женщины, — болезнь сердечно-сосудистой системы. Здесь ради себя нужно отказаться от курения, избавиться от лишнего веса, приобщиться к регулярной физической активности, быть внимательнее к психическому здоровью, качеству сна и контролировать показатели артериального давления.

Что касается репродуктивного здоровья женщины, то оно в медицине рассматривается под отдельным углом. Тема бесплодия касается порядка 15% брачных союзов во всем мире. Диагностируют бесплодие после попыток пары на протяжении свыше 12 месяцев зачать ребенка. У женского и мужского бесплодия равная степень распространенности.

«С 30 лет женщине уже сложнее зачать ребенка, однако бесплодие может выставиться и ранее, и причиной тому бывает эндокринная проблема, патология системы репродукции после половой инфекции, аборта, опухоли или иного расстройства. Если вы находитесь в детородном возрасте и планируете материнство в будущем, вам нужно на регулярной основе проверяться у гинеколога-эндокринолога», — отмечают специалисты.

Также для женского здоровья важно правильно питаться, непоправимый вред организму могут нанести как вредная пища, так и строгие ограничения в еде. Следует сократить стрессовое воздействие на организм, всегда высыпаться, пройти курс психотерапии, если нужно, расслабляться посредством медитаций, массажа, уделять время физическим упражнениям не менее трех раз в неделю, не потреблять бесконтрольно витамины и минералы — все через согласование с врачом, отказаться от пагубных зависимостей, ежегодно проверять свое здоровье (не только женское) в поликлинике и обращаться к врачу, если что-то беспокоит.