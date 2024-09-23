Больше всего пострадать от нового COVID‑19 может нервная система

Опасна даже легкая форма болезни

Роспотребнадзор предупреждает о быстром распространении нового варианта COVID-19 — мутации, получившей название XEC. Чего стоит опасаться в предстоящем эпидсезоне?

Вирусы мутируют по несколько десятков раз в сутки, что нужно им для выживания, размножения и захвата новых территорий. Мутировавшие варианты считаются менее опасными, чем изначальные формы болезни, потому что мутации не стремятся убить заболевшего, их задача — заразить как можно больше организмов.

«Симптоматика XEC схожа с ранее заявившими о себе вариантами коронавируса: больные мучаются лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей обоняния, ухудшением аппетита, болями в теле, усталостью, головной болью, насморком», — сообщают врачи.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты, чаще мыть руки с мылом, не допускать контактирования с болеющими людьми, периодически проветривать помещения.

При первых признаках недомогания следует обращаться к врачу для установки точного диагноза и получения необходимой терапии. Опасность коронавируса сейчас в том, что он осложняет течение последующих болезней, то есть, легко переболев ковидом, после можно тяжело переносить грипп.

Также коронавирус, даже будучи «легкой» формой, негативно сказывается на состоянии мелких сосудов, особенно достается нервной системе.